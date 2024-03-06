أبو الغيط: حرب البطون الخاوية التي يمارسها الاحتلال تكشف عجز المجتمع الدولي.. وهناك مخطط لإشاعة الفوضى

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أعرب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العبية عن أسفه لما يشهده قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يمحى من ذاكرتنا، ولم يكتف الاحتلال بمحو المدن، بل صوب نيرانه نحو البطون الخاوية وتلك المذبحة تكشف العجز العالمي غير المسبوق نحو البلطجة من جانب الاحتلال، ولا يمكن وصف ذلك غير بالعار على الإنسانية.

وأضاف أبوالغيط في كلمته خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الاحتلال يحاول إقناع العالم بأن الحرب ما هي إلا للقضاء علي حماس إلا أنها حرب إبادة ضد شعب بأكمله وأدواتها الرصاص والتجويع المتعمد للسكان وفق خطة لإشاعة الفوضي الكاملة في القطاع وقتل أكبر عدد من الناس والسعي الي تهجير من يمكن تهجيرهم الي خارج القطاع.

وانطلقت منذ قليل أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وبرئاسة وزير الخارجية في الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.