“أبو النصر” يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى الجمهورية التركية

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رفع السفير فهد بن أسعد أبو النصر، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية.

وأعرب السفير فهد أبو النصر عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عملهِ على أكمل وجه وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة مصالح المملكة وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.