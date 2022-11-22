أبو تريكة: كرة القدم تلعب بالقلب قبل العقل والسعودية جمعت بينهم ضد الأرجنتين

تحدث المصري محمد أبو تريكة، نجم منتخب الفراعنة والنادي الأهلي السابق، عن مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأرجنتيني والتي انتهت بفوز تاريخي للأخضر ضد راقصي التانحو ضمن الجولة الأولى بمجموعات كأس العالم.

وقال محلل شبكة “قنوات بي إن سبورتس”، خلال ظهره في أرضية الملعب بعد المباراة: “كل كلمة أنطقها من قلبي ليس أمامي ورق مكتوب”.

وأكمل: “التحركات على الخط والتكلنج والتحركات والإصرار، جعلتنا نرى رجال في أرضية الملعب، لذلك أقول الكرة تلعب بالقلب أولًا قبل العقل والمنتخب السعودي لعب بالقلب والعقل لم يكن هناك خوف ولم يقصر أي لاعب في نقطة عرق”..

وأشار، أنه على مدار الـ 22 نسخة، تعتبر مباراة السعودية ضد الأرجنتين هى الأعظم في تاريخ العرب بمونديال العالم، ربما تونس قدمت نسخة جيدة في 78 ولكن في هذا التوقيت لم نكن مدركين كما يحدث الآن.