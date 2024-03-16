أتليتكو مدريد يفقد مدافعه قبل موقعة برشلونة

في حين أن الإصابة من الدرجة الثانية قد تجعله يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أسابيع، الأمر الذي ربما يبعده عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.