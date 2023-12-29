أجهزة محمولة شديدة المتانة من “سامسونج”

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قالت مصادر ومواقع تقنية متخصصة: إن شركة سامسونج تعتزم إطلاق إصدارات جديدة من سلسلة الهواتف الذكية واللوحيات ذات التصميمات المتينة قريباً، ومنها هاتف “جالاكسي “XCover 7 والجهاز اللوحي “جالاكسي تاب أكتيف5 “.

وأوضحت المصادر أن هاتف “جالاكسي XCover 7 ” سيأتي بشاشة من نوع IPS LCD قياسها 6.6 إنش بدقة قدرها Full HD ونتوء مميز يضم الكاميرا الأمامية، كما سيحمل الهاتف بطارية قابلة للإزالة وتصميمًا جديدًا مع جهة خلفية على شكل غطاء حماية وزر إضافي قابل للتخصيص وكاميرا خلفية واحدة.

وأشارت إلى أن الهاتف سيكون مقاوماً للسقوط على الأرضيات الصلبة، ويتوافق تصميمه مع المعايير العسكرية، بالإضافة إلى دعم معيار مقاومة الماء والأتربة.

وتابعت أن الجهاز اللوحي جالاكسي تاب أكتيف 5، سيأتي أيضًا بالتصميم المتين نفسه مع تحسين في المواصفات الداخلية، مشيرة إلى أن سامسونج ستطرح تلك الأجهزة من أجل استخدامها في مواقع العمل القاسية والبيئات ذات الطقس المتطرف.