أحد مصابي حادث «عقبة شعار»: «نتلقى العلاج مجانا.. ولم نعاني أي تقصير» (فيديو)

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كشف أحد مصابي الحادث المروري الذي وقع على طريق «عقبة شعار» في عسير، عن تلقي المصابين العلاج بالمجان، موجهاً الشكر على تعاون الجميع لسرعة إسعاف الضحايا.

فيديو | أحد مصابي حادث حافلة عقبة شعار لـ #الإخبارية: نتلقى العلاج مجانا ونشكر تعاون الجميع على سرعة إسعافنا#نشرة_النهار pic.twitter.com/9kxBJWmZ9B — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 28, 2023

وقال المصاب الذي يدعى «بسام»: «نشكر وزارة الصحة على تقديم العلاج المجاني كاملاً للمصابين، وتوجيهاتها للمستشفيات الخاصة بها بالتعامل معنا وتوفير كل ما نحتاجه».

وأضاف: «نشكر الهلال الأحمر والدفاع المدني وأمن الطرق على تعاملهم معنا في الحادث.. والله ما قصروا، ومهما مدحناهم وشكرناهم لن نوفيهم حقهم».

وقال مصاب ثاني من الجنسية المغربية: «المستشفى لم يقصر معنا، ونشكر خادم الحرمين الشريفين، وكل الذين ساعدونا، كل الناس ما قصروا معانا من أول ساعة جينا فيها هنا».