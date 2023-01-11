أخصائية تغذية: حليب الإبل هو الأقرب لحليب الأم.. لهذه الأسباب

المناطق_متابعات
أكدت أخصائية التغذية الدكتورة “إجلال الجلالي” أن حليب الإبل يشابه بشكل كبير حليبَ الأم، وذلك من خلال أحدث دراسة أجريت للمقارنة بين أنواع الحليب مع حليب الأم.
وقالت الدكتورة “الجلالي” في لقاء مع “صباح السعودية” على القناة السعودية: هناك عالم أمريكي فتح مختبرًا بنيويورك اختبر فيه كميات من حليب الإبل الموجودة في العالم، وعمل عليها تحاليل وقارن بينها وبين حليب الماعز وحليب الأم، ووجد أن أقرب حليب لحليب الأم هو حليب الإبل، وأشار العالِم إلى أن الكربوهيدرات الموجودة في حليب الإبل أقل بكثير من حليب الأبقار والماعز.
وأضافت: بعض الدراسات بيّنت أن حليب الإبل أقل سعرات من حليب البقر، ويحتوي حليب الإبل على نسبة كبيرة من البروتينات ويقي من بعض الالتهابات، إضافة للعناصر الغذائية الموجودة في حليب الإبل أنها مقاومة للفيروسات التي تسبب أمراض الكبد.
وكشفت عن قيام باحثة في السودان في جامعة الخرطوم بأخذ عينات لاختبار نسبة الأوميغا وأنواعها، ووجدت أن نسبة الأوميغا 3 والأوميغا 6 عالية جدًّا في حليب الإبل، مشيرةً إلى أن هنالك شَبَهًا كبيرًا بين السمك والإبل من ناحية تركيز الأوميغا.