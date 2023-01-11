أخصائية تغذية: حليب الإبل هو الأقرب لحليب الأم.. لهذه الأسباب

وقالت الدكتورة “الجلالي” في لقاء مع “صباح السعودية” على القناة السعودية: هناك عالم أمريكي فتح مختبرًا بنيويورك اختبر فيه كميات من حليب الإبل الموجودة في العالم، وعمل عليها تحاليل وقارن بينها وبين حليب الماعز وحليب الأم، ووجد أن أقرب حليب لحليب الأم هو حليب الإبل، وأشار العالِم إلى أن الكربوهيدرات الموجودة في حليب الإبل أقل بكثير من حليب الأبقار والماعز.