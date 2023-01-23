أخصائي نفسي: علينا إيقاف الصفحات “المخببة” ومكاتب المحاماة التي تكتسب دخلها من قضايا الطلاق (فيديو)

وجه الدكتور عبدالعزيز الدواس، الأخصائي النفسي، دعوة من أجل إيقاف الصفحات “المخببة” ومكاتب المحاماة التي تكتسب دخلها من قضايا الطلاق، وطالب السعوديات بمراعاة ظــروف أزواجهن وإلا نتزوج من الخارج.

وقال الأخصائي النفسي في تصريحات تلفزيوينة عبر برنامج سيداتي: “لعن الله من خبب إمراءة على زوجها، لذلك يجب غلق المواقع المخببة، وكذلك المحامين الذين يجنون رزقهم بسبب محكمة الأحوال الشخصية”.

وأضاف: “كان لدينا أساتذة وشيوخ يوجهون البنت، كيف تتعامل مع زوجها، لذلك لا بد نضع دورات توعية، ويجب مراعاة المرأة، فكيف موظفة تخرج من الـ 7 صباحًا، وتعود الـ 4 ماذا تعطي زوجها”.

وأشار، أن المرأة يجب أن تعمل نصف عمل الرجل، لأن لديها بيت وأولاد، وإذا كان الرجل يداوم 8 ساعات، فالمرأة يجب أن تداوم 4 ساعات”.

وأوضح، قائلًا: “قدروا المرأة في عملها، الشركات يجب أن يكون بها حضانة، ونطالب بحقوق المرأة ونناشد رجال الأعمال اتقوا الله في النساء”.

ماذا نفعل لنحل المشكلات بين الزوجين داخل الأسرة؟.. د. عبدالعزيز الدواس – أخصائي نفسي: علينا إيقاف الصفحات "المخببة" ومكاتب المحامات التي تكتسب دخلها من قضايا الطلاق .. وعلى السعوديات مراعاة ظروف أزواجهن وإلا نتزوج من الخارج @azizaldawas#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qBCLnnyBzQ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 23, 2023

د. عبدالعزيز الدواس – أخصائي نفسي: بعض الأحيان تكون مطالبات الزوجة فوق طاقة الزوج .. وعمل المرأة لساعات طويلة يأخذها من بيتها وزوجها @azizaldawas#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vvhjMqQ5qP — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 23, 2023

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