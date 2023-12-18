أخضر الصالات يتعادل مع مقدونيا ودياً في ختام معسكره الاستعدادي لكأس آسيا

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اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات اليوم، معسكره الخارجي الذي أُقيم في مدينة سكوبيه المقدونية, بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعته بنظيره منتخب مقدونيا، على صالة مجمع جاهي الأولمبية، ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل 2024.

وكان “أخضر الصالات” قد لعب ثلاث مباريات ودية في معسكره التدريبي، اثنتين منها مع منتخب مقدونيا وواحدة مع منتخب كوسوفو، وقف خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب ” الإسباني” أندريو بلازا على مستوى اللاعبين.

وبذلك تعود بعثة منتخب الصالات، مساء غدٍ للمملكة بعد اختتام المعسكر الذي امتد إلى 10 أيام.

يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 أوقعت “الأخضر” في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أوزبكستان والعراق وأستراليا.