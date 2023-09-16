أخضر الصالات يختتم مشاركته في بطولة البرازيل الدولية بالخسارة من كولمبيا

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اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات مشاركته في بطولة البرازيل الدولية وذلك بالخسارة من نظيره منتخب كولومبيا بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على صالة سوروكابا البرازيلية ضمن منافسات البطولة الدولية الودية.

وجاءت مشاركة اخضر الصالات في بطولة البرازيل الدولية الودية التي شهدت مشاركة منتخبات عالمية وهي: البرازيل وإيران واليابان والباراجواي وكولمبيا، في إطار استعداداته وتحضيراته لخوض منافسات التصفيات الآسيوية التي ستقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر المقبل، المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند 2024.

وبنهاية مشاركة اخضر الصالات في بطولة البرازيل الدولية، تعود بعثة المنتخب غدًا الاثنين إلى أرض الوطن قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي لخوض منافسات التصفيات الآسيوية.