أخضر الناشئين يتأهل لربع نهائي كأس آسيا بثنائية طاجيكستان

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تأهل المنتخب السعودي للناشئين إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على طاجيكستان 2-0 يوم الاثنين على استاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.
وسجل طلال حاجي هدفي الفوز لصالح منتخب السعودية في الدقيقتين 63 و90 من عمر اللقاء.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً، فوز أستراليا على الصين 5-3 على نفس الملعب.
وحافظت السعودية على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لأستراليا، ونقطة لكل من طاجيكستان والصين، حيث ضمن منتخب السعودية العبور إلى الدور ربع النهائي.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث تلتقي السعودية مع الصين، وطاجيكستان مع أستراليا.
وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الجمعة فوز السعودية على أستراليا 2-0 وتعادل طاجيكستان مع الصين 1-1.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي 25 و26 حزيران/يونيو الجاري، على أن تقام المباراة النهائية يوم 2 تموز/يوليو القادم.
ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، تحصل على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2023.