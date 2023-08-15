«أخضر 16» يكسب الإمارات في طشقند

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كسب المنتخب السعودي لكرة القدم «16عامَا» على منتخب الإمارات بنتيجة «4-2»، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، ضمن ختام منافسات بطولة ميرابرور عثمانوف في أوزبكستان.

وجاءت أهداف «الأخضر» عن طريق عبدالرحمن سفياني عند الدقيقة «15»، ومؤيد سالم «36»، ومشعل الداؤود «46»، ومختار برناوي «53».

ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت المباراة بقائمة مكونة من: عبدالرحمن العتيبي في حراسة المرمى، مؤيد سالم، مشعل الداؤود، حسين الحكيم، أحمد مسلم، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبدالرحمن سفياني، مختار برناوي، عبدالله هزازي، سالم صالح.



وكان الأخضر تعادل مع منتخب الجبل الأسود «1-1»، وخسر أمام أوزبكستان «1-0».