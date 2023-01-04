أدبي الطائف يختتم فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي بأمسية تكريم شركاء النجاح

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كرّم أدبي الطائف في أمسية شتوية شركاء النجاح من الأدباء والإعلاميين ومحبي الأدب العربي الذين أسهموا في نجاح أمسيات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022م، التي نظمتها جماعة فرقد الإبداعية بأدبي الطائف على مدار عام كامل .

وتحدث رئيس النادي الأدبي بالطائف عطا الله الجعيد عن جهود شركاء نجاح برنامج النادي لفعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022م الذي استمر عاما كاملا، مثمنا جهودهم وواعدا بالمزيد من العطاء في شتى مجالات الأدب في الأعوام القادمة ، ثم أثنى رئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي على الجهود المتضافرة التي أدت إلى هذا العرس الكبير الذي ختم بتكريم المستحقين.

وأوضح مشرف ملتقى فرقد الإبداعية عبدالله مليح الأسمري من جانبه أنه بلغ عدد الأمسيات الحضورية 27 أمسية لأكثر من 80 شاعرا وأديبا، و22 أمسية أدبية وشعرية افتراضية عبر برنامج زوم ومساحة أدبي الطائف في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وألقى مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالطائف (واس) خالد الطويرقي كلمة أثنى فيها على جهود النادي ونشاطه الثقافي حيث كان مادة إخبارية محلية وعربية قيمة في تغطية فعالياته وأنشطته المتميزة.

وقد شارك كل من الشعراء: سامي أبو بدر، وعبدالله السفياني، وعاصم الزهراني، ويبات علي فايد، وخالد قاسم، بإلقاء بعض النصوص الشعرية الخاصة بهذه المناسبة.

تخللت الأمسية مقطوعات موسيقية جميلة من عازف القانون محمد زارع الشهري ، وختمت الأمسية بمداخلات الحضور الذين هنأوا النادي بإنجاح هذه الفعاليات مشيدين بتميز النادي في التنسيق والتنظيم طوال عام كامل.

وفي ختام الأمسية كرم رئيس النادي شركاء النجاح من اللجنة المنظمة للفعاليات والأدباء والإعلاميين ومنسوبي النادي والعاملين فيه بإهدائهم الدروع التقديرية.