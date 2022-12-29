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“أرامكو” تعدّل مسميات وظائفها القيادية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 ديسمبر 2022 - 3:13 مساءً

المناطق_الرياض

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (“أرامكو السعودية” أو “الشركة”)، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، تعديل مسميات وظائفها القيادية العليا اعتبارًا من 1 يناير 2023.

وتأتي هذه المسميات الوظيفية المحدّثة في إطار مواكبة أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع الأدوار والمسؤوليات الإستراتيجية لهذه الوظائف. وتقتصر التعديلات على مسميات الوظائف فقط دون تأثير على الهياكل التنظيمية.

المسميات الوظيفية الحاليةالمسميات الوظيفية الجديدة
النائب الأعلى للرئيسالنائب التنفيذي للرئيس
نائب الرئيسالنائب الأعلى للرئيس
مدير عامنائب الرئيس

 

 

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 ديسمبر 2022 - 3:13 مساءً
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Waleed

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