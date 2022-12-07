أربع ساعات جراحية لإنقاذ يد شاب من البتر

المناطق_تبوك

نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى ضباء العام من إنقاذ يد شاب من البتر إثر تعرضه لحادث مروري.

وأوضحت صحة تبوك أن المصاب وصل إلى قسم الطوارئ في حالة صحية حرجة نتيجة فقده كمية كبيرة من الدم وتم عمل الإسعافات الأولية لإيقاف النزيف، ومن ثم عمل الفحوصات السريرية والمقاطع الإشعاعية التي أكدت وجود سحق وكسور مضاعفة باليد اليمنى، بالإضافة إلى نقص في التروية الدموية لأطراف أصابع الخنصر والبنصر.

وقرر الفريق الطبي على الفور إدخال المصاب إلى غرفة العمليات والسيطرة على النزيف وعمل تنظيف للجروح وتثبيت الكسور وإنقاذ اليد من البتر في عملية استغرقت أربع ساعات تكللت ولله بالنجاح.

يذكر أن مستشفى ضباء العام خلال الشهرين الماضين قام بإجراء 63 عملية، تنوعت ما بين 6 عمليات لجراحة اليوم الواحد و 57 عملية جراحية ونوعية.