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أردوغان: النتائج الأولية تظهر تقدمنا بفارق كبير

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 مايو 2023 - 2:21 صباحًا

المناطق-متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها ليل الأحد-الاثنين أمام مناصريه في أنقرة، إن النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية تظهر تقدمه بفارق كبير على منافسه كمال كيلتشدار أوغلو.

هذا وتتجه تركيا فيما يبدو نحو جولة إعادة للانتخابات الرئاسية مع إعلان حزبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو تصدرهما السباق، لكن مصادر من كلا المعسكرين قالت إنهما قد لا يتخطيان حاجز 50% اللازم لإعلان الفوز مباشرة.

وأشارت النتائج الأولية إلى تقدم أردوغان بفارق مريح ولكن مع استمرار إحصاء الأصوات تراجع تفوقه كما كان متوقعا، مما يمهد الطريق لجولة إعادة في 28 مايو.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 مايو 2023 - 2:21 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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