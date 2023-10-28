أردوغان: لن نكتفي بلعن المجازر التي تحدث في غزة

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تشعر بحزن إزاء ما يحدث في قطاع غزة منتقدا من يساوي بين حركة حماس وإسرائيل.

وأضاف في كلمة له خلال فعالية شعبية تضامنية مع غزة في ظل تعرضها لعدوان إسرائيلي مروع، اليوم السبت، أن بلاده لن تكتفي بلعن المجازر التي تحدث في غزة.

وتابع: «كيف أتت إسرائيل إلى المنطقة إنها دولة محتلة والغرب مدين لها لكن تركيا ليست كذلك».

واستطرد: «من كانوا يسكبون الدموع على أوكرانيا يصمتون الآن إزاء ما يجري في غزة».

وأشار إلى أن الغرب مسئول عما يحدث في غزة من مجازر.

​​​​​​​وشهدت غزة ليلة قصف هي الأعنف منذ 7 أكتوبر الجاري، تسببت بتدمير مئات المباني كليا، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر وذلك في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 7650 شهيدا، وفي الضفة الغربية وصل العدد إلى 111 شهيدا.