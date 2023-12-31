أرسنال يخسر أمام فولهام ويتراجع للمركز الرابع فى الدوري الإنجليزي

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تعرض فريق أرسنال، الذي يلعب بين صفوفه الدولى المصري محمد النني، لخسارة جديدة أمام فولهام بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد على ملعب كرافن كوتيج ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.
وتواجد لاعب المنتخب المصري محمد النني على مقاعد البدلاء خلال المباراة، ولم يشارك طوال الـ90 دقيقة.
أحرز بوكايو ساكا هدف التقدم للجانرز بالدقيقة 5، ثم أدرك راؤول خيمينيز التعادل لفولهام فى الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، أضاف فولهام الهدف الثاني عبر لاعبه بوبي دي كوردوفا، ليقود فريقه لحسم ال نقاط الثلاث.
وجاء تشكيل أرسنال ضد فولهام كالتالى:حراسة المرمى: دافيد رايا/ خط الدفاع: ساليبا، جابرييل ماجاليس، بن وايت، جاكوب كيويور/ خط الوسط: أوديجارد، ديكلان رايس، كاى هافيرتز/ خط الهجوم: بوكايو ساكا، مارتينيلى، نيكيتاه.
فولهام ضد ارسنال
وتعد مباراة فولهام وأرسنال المواجهة الأخيرة للفريقين فى عام 2023، الذي يلملم أوراقه استعدادا للرحيل واستقبال عام 2024.
وفشل أرسنال استعادة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، ليخسر للمرة الثانية على التوالي عقب خسارة وست هام يونايتد بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة البريميرليج.
وتراجع أرسنال للمركز الرابع فى الوقت الحالي برصيد 40 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، جمعها بعد خوض 20 مباراة، فاز فى 12 وتعادل فى 4 مباريات، وخسر 4 مباريات.
بينما يتواجد فولهام في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، من 20 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وابقى الهزيمة في 10 مباريات.