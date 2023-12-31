أرسنال يخسر أمام فولهام ويتراجع للمركز الرابع فى الدوري الإنجليزي

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تعرض فريق أرسنال، الذي يلعب بين صفوفه الدولى المصري محمد النني، لخسارة جديدة أمام فولهام بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد على ملعب كرافن كوتيج ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.

وتواجد لاعب المنتخب المصري محمد النني على مقاعد البدلاء خلال المباراة، ولم يشارك طوال الـ90 دقيقة.

أحرز بوكايو ساكا هدف التقدم للجانرز بالدقيقة 5، ثم أدرك راؤول خيمينيز التعادل لفولهام فى الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أضاف فولهام الهدف الثاني عبر لاعبه بوبي دي كوردوفا، ليقود فريقه لحسم ال نقاط الثلاث.