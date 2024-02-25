أرسنال يفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

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فاز أرسنال على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 وذلك في لقاء الفريقين أمس على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم أرسنال بهدف سجله زفين بوتمان مدافع نيوكاسل يونايتد بالخطأ في مرماه بالدقيقة (17)، وأضاف كاي هافيرتز وبوكايو ساكا وجاكوب كيويور الأهداف الثاني والثالث والرابع للفريق اللندني في الدقائق (24 و65 و69)، فيما أحرز جو ويلوك الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة (84).

ورفع أرسنال رصيده إلى (58 نقطة) في المركز الثالث، أما نيوكاسل يونايتد فقد تجمد رصيده عند (37 نقطة) في المركز الثامن.

وفي مواجهات أخرى، فاز مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث 1-صفر، وفولهام على مانشستر يونايتد 2-1، و كريستال بالاس على بيرنلي 3-صفر، وأستون فيلا على نوتنجهام فورست 4-2، بينما تعادل برايتون مع إيفرتون 1-1.