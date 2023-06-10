أستاذ الإعلام الأمني: كاميرات المراقبة الأمنية تسجل جميع الحالات التي تستوجب المراقبة وحفظ الحقوق

قال الدكتور “بركة الحوشان” أستاذ الإعلام الأمني، إن كاميرات المراقبة الأمنية تتمتع بكفاءة تقنية عالية تمكنها من تسجيل جميع الحالات التي تستوجب المراقبة وحفظ الحقوق.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن كاميرات المراقبة الأمنية لا تستخدم إلا في الأماكن المفتوحة، ويمنع تركيبها واستخدامها في المناطق التي تتمتع بالخصوصية مثل صالونات النساء، أو أي أماكن أخرى لا يجوز أن يطلع عليها أحد غير المحارم.

وأكد أن استخدام كاميرات المراقبة سيعمل على منع انتشار الجريمة، كما سيمكن أجهزة الأمن من رصد المخالفين بطريقة دقيقة ومحكمة، بالإضافة إلى أن المواطن سيشعر بالأمن والأمان أكثر من ذي قبل.