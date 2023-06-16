أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني: المعدلات الدقيقة لأرقام الوصول للسمنة تشير إلى وصول محيط الخصر إلى 80 سم للنساء و94 سم للرجال

قال “محمد الأحمدي” أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، إن المعدلات الدقيقة لأرقام الوصول للسمنة تشير إلى وصول محيط الخصر إلى 80 سم للنساء، و94 سم للرجال.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن مشاكل السمنة من المشاكل الصحية التي من الممكن أن يتعرض لها الإنسان إذا فقد السيطرة على شهيته.

وأكد أن السمنة تسبب الكثير من الأمراض منها السكر وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، والحركي عند الإنسان.

وأشار إلى أن كثير من الناس لا يلقون بالاً بهذه المشكلة الصحية الخطيرة، التي من الممكن أن تتسبب بأمراض خطيرة على المدى البعيد.