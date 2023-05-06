أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني: النشاط الرياضي يفقد فائدته مع المدخنين

قال الدكتور محمد الأحمدي إن موضوع التدخين من المواضيع المهمة والمخيفة في نفس الوقت، مشيرا إلى أن كل المكتسبات من تغذية ونوم صحي، وممارسة الرياضة ليس لها معنى ولا فائدة مع التدخين.

وأضاف خلال لقاء متلفز صباح اليوم أن التدخين يؤثر على الإنسان بشكل سلبي، كما أن له أضرار بالغة، تؤثر على كل خلية من خلايا الجسد، ناصحا المدخنيين بسرعة الإقلاع عنه، معتبرا أن هذه أجمل هدية يمكن أن يقدمها المدخن لنفسه.

وأوضح أنه التسويف والمماطلة في موضوع الإقلاع عن التدخين يزيد الضرر، ولا يمكن لأي نشاط رياضي أن يفيد صحة الإنسان مالم يقلع الشخص عن هذا السلوك المدمر لصحته.