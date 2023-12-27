أستاذ في العلاقات الدولية: وضع السفن تحت القيادة الأمريكية المباشرة سبب في جعل كثير من الدول تتحفظ على المشاركة في حارس الازدهار

المناطق – أحمد ماهر

أكد الدكتور “خطار أبو دياب” الأستاذ في العلاقات الدولية، أن وضع السفن تحت القيادة الأمريكية المباشر يعد سببا رئيسيا في امتناع بعض الدول من المشاركة في تحالف حارس الازدهار في البحر الأحمر.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمتلك اللياقة الدبلوماسية الكافية التي تمكنها من تسويق فكرة حارس الازدهار، بالنسبة لمواقفها من حرب غزة.

وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تعاملت مع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بانحياز شديد للجانب الإسرائيلي، وهو ما دفع بعض الدول إلى العدول عن المشاركة في تحالف حارس الازدهار في البحر الأحمر.