أستاذ في الفلسفة السياسية: تصريحات “ماكرون” بشأن إرسال قوات لمساندة كييف جاءت بنتائج عكسية

أكد أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور “رامي العلي”، أن تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات لمساندة كييف جاءت بنتائج عكسية.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي أراد تطمين الأوكرانيين ولكنه أظهر الخلافات الأوروبية.

وبين خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية أبدت مواقفها الرافضة لتصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات برية إلى أوكرانيا لمواجهة التهديد الروسي، وهو ما أظهر انشقاق الحلفاء.

وأشار إلى أن قيام فرنسا بالتلويح بإرسال قوات برية إلى أوكرانيا من شأنه أن يصعد الأوضاع الملتهبة في القارة الأوروبية.