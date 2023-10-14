أستاذ في جامعة باريس: عندما يتحدث الغرب عن المدنيين الإسرائيليين لا يضعون الفلسيطنيين على نفس المعيار بسبب “الخلل القيمي والأخلاقي”

أكد أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور “رامي العلي”، أن إسرائيل تواصل ممارسة القمع والبطش ضد المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن الدول الغربية لا تضع الفلسطينيين على نفس المعيار مع الضحايا الإسرائيليين.

وبين أن الغرب كشف عن وهجه الحقيقي بازدواجية المعايير التي يتعامل بها في الملفات الدولية.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف منذ بداية الحرب على غزة.