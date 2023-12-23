أستاذ في علم البيئة الميكروبية: النتائج العكسية على البيئة سببها السلوكيات الخاطئة كرمي الأطعمة المتبقية للحيوانات

أكد “حسين أبو الريش” أستاذ علم البيئة الميكروبية، أن إلقاء الحبوب وبقايا الطعام على الممرات وأرصفة الشوارع للطيور والحيوانات يشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والديدان والطفيليات.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن وضع بقايا الأطعمة والمشروبات بهدف إطعام الطيور والحيوانات الضالة سلوك مخالف للأنظمة لمساهمته في انتشار بؤر نمو وتكاثر آفات الصحة العامة.

وأفاد بأن هذا السلوك الخاطئ يشوه المشهد الحضاري لمدن المملكة العربية السعودية، كما أن من نتائجه أنه يساهم في زيادة أعداد الحيوانات الضالة كالكلاب والقطط.