أستاذ قسم التخطيط العمراني: المشاريع النوعية في المملكة أسهمت في تقدم الرياض وجدة بمؤشر قابلية العيش العالمي

قال الدكتور “وليد الزامل” أستاذ قسم التخطيط العمراني، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصبحت وجهة عالمية في كافة المجالات السياحية والطبية والخدمات المدنية المختلفة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن الرياض أصبحت الآن مدينة متكاملة وتقدمت في مؤشر قابلية العيش، مما يعكس جاهزيتها الكاملة لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وأكد أن المشاريع النوعية في المملكة والتي تتشعب في كافة المجالات الاقتصادية والبيئية وحتى السياحية والأثرية، أسهمت في تقدم الرياض وجدة بمؤشر قابلية العيش العالمي.

وأشار إلى أن التقدم الهائل الذي تشهده المملكة اليوم هو نتاج طبيعي لمتطلبات رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقدم المملكة وريادتها في كافة الأنشطة على مستوى المنطقة.