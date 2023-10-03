علوم وتكنولوجيا

أستاذ مشارك في الأمن السيبراني: التحقق من المواقع الإلكترونية وتحديث البرامج المستخدمة وعدم الاستجابة للرسائل من طرق تفادي عمليات الاحتيال

3 أكتوبر 2023 - 9:56 صباحًا

أكد الأستاذ المشارك في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة الدكتور “سلطان الشمراني”، على ضرورة الوعي وأخذ الحيطة والحذر بشأن التحقق من المعلومات والبيانات.

وبين أن هناك 3 طرق لتفادي عمليات الاحتيال الإلكتروني منها التحقق من المواقع الإلكتروني وتحديث البرامج المستخدمة، إضافة إلى عدم الاستجابة للرسائل الواردة.

 

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3 أكتوبر 2023 - 9:56 صباحًا
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