أستاذ مشارك في الأمن السيبراني: التحقق من المواقع الإلكترونية وتحديث البرامج المستخدمة وعدم الاستجابة للرسائل من طرق تفادي عمليات الاحتيال

أكد الأستاذ المشارك في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة الدكتور “سلطان الشمراني”، على ضرورة الوعي وأخذ الحيطة والحذر بشأن التحقق من المعلومات والبيانات.

وبين أن هناك 3 طرق لتفادي عمليات الاحتيال الإلكتروني منها التحقق من المواقع الإلكتروني وتحديث البرامج المستخدمة، إضافة إلى عدم الاستجابة للرسائل الواردة.