أستراليا تعلن عن حزمة بقيمة ملياري دولار أسترالي لتعزيز الاستثمارات في منطقة جنوب شرق آسيا

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كشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الثلاثاء عن حزمة بقيمة ملياري دولار أسترالي لتعزيز الاستثمارات الأسترالية في منطقة جنوب شرق آسيا.

وأعلن ألبانيزي عن مرفق تمويل الاستثمار في جنوب شرق آسيا بقيمة 2 مليار دولار أسترالي لتقديم القروض والضمانات والأسهم والتأمين للشركات الأسترالية العاملة في المنطقة، حيث سيكون التركيز على مشاريع الطاقة الخضراء والبنية التحتية.

يذكر أن تسعة من زعماء جنوب شرق آسيا متواجدين حاليا في مدينة ملبورن بأستراليا لحضور قمة لزعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ، بالإضافة إلى زعيمي نيوزيلندا وتيمور الشرقية.