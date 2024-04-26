أستراليا تقدم 30 مليون دولار أسترالي للقضاء على الملاريا في منطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا

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أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان صادر عن مكتبها أن أستراليا ستستثمر ما يصل إلى 30 مليون دولار أسترالي لدعم الحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء منطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا لتقديم أدوات جديدة وبناء المهارات الأساسية للقضاء على الملاريا.

وقال البيان “ما تزال الملاريا تشكل تحديًا كبيرًا في منطقتنا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 7 ملايين حالة في عام 2022م، مع ارتفاع معدلات الإصابة في بعض البلدان، وتشكل الملاريا عبئا على الأسر والأنظمة الصحية، مما يؤدي إلى تباطؤ التنمية وتقييد النمو”.

وأضافت وونغ “لا تشكل الملاريا تهديدًا لصحة ورفاهية المجتمعات في منطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا فحسب، بل إنها تؤثر أيضًا على التعليم والسياحة والنمو الاقتصادي، من الواضح أن الاستثمار في شراكاتنا مع منطقتنا وقدرتها على اختبار وعلاج الملاريا يصب في مصلحة أستراليا”.