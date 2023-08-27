أستون فيلا يواصل صحوته بالفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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واصل فريق أستون فيلا، اليوم الأحد، صحوته بالفوز على مضيفه بيرنلي بثلاثية مقابل هدف في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/24.

والتقى الفريقان اليوم على ملعب “تورف مور”، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة البريميرليج.

وافتتح البولندي ماتي كاش أهداف الضيوف في الدقيقة الثامنة بعد أسيست من المهاجم أولي واتكينز.

وعاد كاش وأضاف الهدف الثاني للفيلا في الدقيقة الـ 20 بعج أسيست من موسى ديابي.

وقلص ليلي فوستر لأصحاب الأرض الفارق في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة.

وأضاف موسى ديابي الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الـ 61 بعد أسيست من الفرنسي لوكاس دين.

ليرفع الفيلا رصيده للنقطة السادسة في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج من فوزين وهزيمة أمام نيوكاسل.

بينما ظل بيرنلي دون نقاط في المركز الثامن عشر بعد 3 هزائم متتالية.