أسدٌ يلتهم رجلاً دخل إلى عرينه لالتقاط «سيلفي»

التهم أسد آسيوي رجلاً بعد أن قفز إلى عرينه في جنوب الهند لالتقاط صورة «سيلفي».

وقال مسؤولو حديقة الحيوان إن براهلاد غوجار، البالغ من العمر 38 عاماً، تسلَّق سياجاً يبلغ ارتفاعه 12 قدماً وقفز إلى عرين الأسد في حديقة حيوان سري فينكاتيسوارا بتيروباتي، يوم الخميس، بولاية أندرا براديش.

وبحسب ما ورد، قفز غوجار، من منطقة ألوار في ولاية راجاستان، إلى القفص لالتقاط صورة «سيلفي» مع الأسد، ويُعتقد أنه كان في حالة سُكْر، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقال ماليكا جارج، من شرطة تيروباتي، إن حراس الأمن أطلقوا إنذاراً عندما شاهدوه وهو يحاول تسلق السياج، وركضوا نحوه. لكنه قفز إلى خزان المياه داخل السياج.

وأوضح الضابط جارج «عندما رأى حراس الأمن يركضون نحوه، قفز غوجار إلى خزان المياه وتسلق السياج الذي يبلغ ارتفاعه 12 قدماً، والذي يحيط بالحظيرة التي تضم أسداً ولبؤتين».

وتابع: «قفز وسقط أمام الأسد فهاجمه. لقد مات على الفور».

ووقفت الأسود بالقرب من بقايا الرجل حتى قام الموظفون القائمون على رعايتهم بالدخول إلى أقفاص التغذية، وتم انتشال جثة الرجل.

قال الضابط إنهم كانوا يحاولون تحديد مكان عائلته، والتأكد مما إذا كان يعاني من مشكلات في الصحة العقلية. وأضاف: «سواء أكان مخموراً أم لا، فسنعرف ذلك من تقرير تشريح الجثة».

وتم نقل الأسد إلى قفص حيث سيظل تحت المراقبة.