“أسطورة باحفص” يتوج ببطولة المايسترو 12 الرمضانية

المناطق_ماهر عبدالوهاب

توج فريق (أسطورة باحفص) بكأس بطولة المايسترو 12 الرمضانية التي أقيمت على ملعب الإسكان، بعد فوزه 1-0 على فريق البسمة في المباراة النهائية التي جرت يوم الجمعة الماضي، وسط حضور جماهيري مميز وفقرات احتفالية في اليوم الختامي للبطولة.

ونال فريق (أسطورة باحفص) كأس البطولة والجائزة المالية التي بلغت 10 آلاف ريال.

من جانبه، قدم الأستاذ أحمد بامشيع بالغ شكره وتقديره لكافة شركاء النجاح على الدعم والرعاية والتي كانت من أبرز أسباب النجاح بعد توفيق الله عز وجل، مثمنا كافة الجهود التي بذلت من قبل الجميع من الرعاة والداعمين وطاقم العمل التنظيمي وجماهير المايسترو الوفية.

وفي الجوائز الفردية، حصل “معتصم مكة” من فريق “أسطورة باحفص” على لقب أفضل حارس، وخالد المنتشري من “سانتوس الجامعة” على جائزة أفضل لاعب، ونال سعود الأقصم من فريق “شباب الغامدي” جائزة هداف البطولة، وإبراهيم هوساوي من فريق “البسمة” لقب أفضل مدافع، وحصل وجدي السيد “البسمة” على جائزة أفضل إداري، وعبداللطيف من فريق “المحترفين” على لقب أفضل لاعب واعد، فيما نال فريق (AMB) جائزة الفريق المثالي.