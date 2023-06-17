أسعار الذهب تراجعت مع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة

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تراجعت أسعار الذهب متتبعة إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة، لكنه حذر من أنه من المحتمل رفعه مرتين أخريين على الأقل هذا العام.

شهد المعدن الأصفر دعمًا ضئيلًا حتى مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع احتمال زيادة رفع أسعار الفائدة مما يبقي التجار قلقين إلى حد كبير من الأصول غير ذات العوائد.

في حين أن قرار يوم الأربعاء يمثل المرة الأولى التي يحافظ فيها البنك على أسعار الفائدة ثابتة منذ الشروع في دورة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، فقد رفع الاحتياطي الفيدرالي أيضًا توقعاته لسعر الفائدة القياسي إلى معدل ذروة يبلغ 5.6 % في عام 2023، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 5.1 % عندما اقتراح زيادتين إضافيتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 % إلى 1939.01 دولارًا للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % إلى 1950.87 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 20:56 بالتوقيت الشرقي (00:56 بتوقيت جرينتش). عكس المعدن الأصفر معظم مكاسبه خلال اليوم واستقر ثابتًا يوم الأربعاء بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.

ولا تزال صفقات شراء الذهب مخيبة للآمال بسبب التوقعات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. في حين توقعت الأسواق على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن التوقعات برفعين إضافيين على الأقل شكلت منحى للمتداولين الذين يتوقعون وقفة طويلة في دورة رفع أسعار الفائدة في البنك.

وكان من المتوقع أن يستفيد الذهب على وجه الخصوص من احتمالية بقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة خلال الفترة المتبقية من العام، نظرًا لأن الأسعار المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

لكن احتمالية رفع أسعار الفائدة في المستقبل قد تضعف جاذبية المعدن الأصفر، حتى مع تدهور الظروف الاقتصادية العالمية وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

وظل الذهب عالقًا في نطاق تداول ضيق لمدة شهر تقريبًا وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح الآن أن يظل ضمن هذا النطاق على المدى القريب وسط ندرة الإشارات القوية للحركة.

أدت الإشارات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى شطب الأسواق تمامًا التوقعات بشأن أي تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي هذا العام – وهو سيناريو لا يبشر بالخير لأسواق المعادن.

ومن بين المعادن الصناعية، تسللت أسعار النحاس إلى الانخفاض بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن الأسواق تنتظر الآن المزيد من الإشارات على المستورد الرئيسي الصين.

وتراجعت العقود الآجلة للنحاس 0.4 بالمئة إلى 3.8448 دولاراً للرطل، ارتفع المعدن الأحمر بشكل حاد في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة قصير الأجل لدعم النمو الاقتصادي المحلي.

وتتوقع الأسواق الآن أن يقوم بنك الشعب الصيني بسن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة حيث يتحرك لزيادة انتعاش اقتصادي متباطئ في الصين. ومن المتوقع أن يؤدي المزيد من التحفيز في البلاد إلى زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على النحاس في وقت لاحق من هذا العام.

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم العالمية من أعلى مستوياتها في 18 شهرا وارتفع الدولار يوم الخميس مع استعداد التجار لما يتوقع أن يكون رفع سعر الفائدة الثامن على التوالي من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق.

جاءت البداية المترنحة لأوروبا بعد التوقف المؤقت الأول يوم الأربعاء في دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السريع لأكثر من عام والذي قابله إشارة غير متوقعة من صانعي السياسة بالبنك مفادها أنه لا يزال من الممكن حدوث ارتفاعين أخريين هذا العام.

وكان رد فعل التجار دفع عائدات السندات الأمريكية والألمانية لمدة عامين، مما دفع تكاليف الاقتراض العالمية، إلى أعلى مستوياتها منذ مارس عند 4.8 % و3.1 % على التوالي. وتراجعت أسهم لندن وباريس وفرانكفورت بحوالي 0.2 %، بينما ارتفع الدولار عن أدنى مستوى له في 4 أسابيع مقابل عملات العالم الرئيسية الأخرى حيث تراجع الين الياباني قبل اجتماع البنك المركزي هناك يوم الجمعة.

وقال بيل كامبل، مدير المحفظة في دبلاين كابيتال: “أتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وينهي إعادة الاستثمار من خلال برنامج شراء الأصول في يوليو”.

وفي غضون ذلك، سيركز المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على التضخم الأساسي اللزج “الذي سيبقي ارتفاعًا إضافيًا في يوليو على الطاولة” ويعني احتمالًا آخر في سبتمبر إذا لم تصبح الظروف المالية مقيدة للغاية، كما أضاف.

وكانت وقفة الاحتياطي الفيدرالي هي الأولى له في 10 اجتماعات متتالية، حيث تركت نافذة معدل الأموال المعيارية عند 5 – 5.25 %. ومن شأن رفع البنك المركزي الأوروبي المتوقع لاحقًا أن يرفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين عند 3.5 %.

وخفض البنك المركزي الصيني سعرًا آخر من أسعار الفائدة الرئيسية وسط علامات جديدة على أن اقتصادها العملاق ينهار مرة أخرى، وقد أدى ذلك إلى وصول اليوان إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 7.18 للدولار قبل أن يرتد في وقت متأخر، في حين أن الآمال في المزيد من التحفيز أدت إلى إغلاق الأسهم في هونج كونج وشنغهاي بأكثر من 1.5 % و2 % على التوالي.

ومع احتمال أن يلتزم بنك اليابان بسياسته النقدية فائقة السهولة يوم الجمعة، انخفض الين أيضًا إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، مع انخفاض بنسبة 1 % إلى 141.50 للدولار.

وقال كريستوفر كيار لومهولت، رئيس قسم أبحاث الفوركس في بنك دانسكي، “وصل الدولار – ين إلى أعلى مستوياته في العام وبدأت الأسواق في الحديث بشكل متزايد عما إذا كان ارتفاع آخر قد يدفع بنك اليابان إلى التدخل لفظيًا وأيضًا بشكل فعال في سوق العملات الأجنبية”.

وانتهى أوسع مؤشر “إم إس سي أي” لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بحوالي 0.7 % عند أعلى مستوى في شهرين، بينما استقر مؤشر تيراواي نيكاي الياباني في ذروة ثلاثة عقود، وكانت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 ثابتة، وكان مؤشر “إم إس سي أي” العالمي المؤلف من 47 دولة منخفضًا بشكل جزئي بعد خمسة أيام متتالية من المكاسب.