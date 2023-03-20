أسعار النفط تواصل تراجعها.. “برنت” إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021

ويأتي ذلك بسبب استمرار المخاطر في القطاع المصرفي العالمي والتي قد تتسبّب في ركودٍ يؤدي إلى تراجع الطلب، وقُبيل رفع محتمل لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.