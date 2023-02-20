أسهل طريقة للحصول على أشهر أنواع الشموع المعطرة التي تدوم طويلًا

لعشاق الشموع المعطرة والأجواء الرومنسية والروائح الدافئة التي تدوم طويلًا، يُقدم لكم كوبنونز المناطق السعودية أقوى كود خصم باث اند بادي على أفضل شموع معطرة وأكثرها مبيعًا، يُمكنكم استغلاله في خصومات تصل إلى 5 %، وعروض رائعة توفر لك على كل قطعة قطعة أخرى مجانًا، وقد قمنا باختيار أفضل مجموعة من الشموع المعطرة للمقارنة فيما بينها وانتقاء ما يُناسبكم.

أفضل الشموع المعطرة من باث اند بودي

يُقدم لكم متجر باث اند بودي مجموعة من أفضل الشموع المعطرة بروائح تدوم لأطول فترة ممكنة، منها ما يصل إلى 3 أيام، كذلك عدد من الروائح لاختار المفضل لكِ، ايضًا لدينا كود خصم باث اند بادي للحصول على تخفيض فوري بنسبة 5%.

1 – شمعة بـ3 فتلات إنتو ذا نايت

يملأ الغرفة برائحة مريحة للأعصاب، تقدم باث أند بودي شموع معطرة مميزة، تركيبة متجانسة من الروائح، منها التوت المسكر وتلات ورود مخملية وعنبر ومسك كريمي، مزيج فريد من شمع الصويا المصنوع من الزيوت الأساسية للطبيعة، غطاء مزخرف لإعطائه شكل أنيق وجذاب.

اسم المنتج: إنتو ذا نايت.

وصف المنتج: شمعة معطرة مصنوعة من شمع صويا طبيعي، من التوت المسكر الورود المخملية وعنبر ومسك كريمي.

السعر: 110 ريال سعودي.

العروض: اشتري قطعتين واحصل على الثالثة مجانًا.

الاستلام : متاح التوصيل في نفس اليوم.

رمز المنتج : Q026484333.

التقييم: حاصل على خمس نجوم.

السعة: 14.5 أونصة / 411 جرام

للاطلاع على المنتج والاستفادة من العرض واتمام عملية الشراء قم بزيارة صفحة المنتج من هنا.

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2- شمعة بـ3 فتلات أورانج باينابل

شمعة معطرة فريدة من نوعها، برائحة مميزة، فهي مزيج من عصير البرتقال والأناناس والفانيلا وقصب السكر مختلطة بالزيوت الطبيعية، غطاء مزخرف ويطفئ اللب، أهم مميزاتها أنها من شموع معطرة ذات الزيوت الطبيعية، مريح للأعصاب ومفيد للاسترخاء.

اسم المنتج: أورانج باينابل.

وصف المنتج: مناسب للاسترخاء، بروائح الطبيعة البرتقال والاناناس والفانيلا وقصب السكر.

السعر: 50 ريال سعودي.

الاستلام : متاح التوصيل في نفس اليوم.

رمز المنتج : Q026410266.

التقييم: حاصل 4.7 من خمس نجوم.

السعة: 14.5 أونصة / 411 غرام.

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3 – شمعة بـ3 فتلات بينك آبل بانش

هذه الشمعة المعطرة مناسبة لمحبي رائحة الفواكه، فهي مصنوعة من زيوت التفاح والشمام ونسبة من كريستال السكر، منعشة ومناسبة للاسترخاء في المساء بعد العمل، فواحة وتغير رائحة الغرفة إلى بستان من الفواكه، مزيج مناسب من شمع الصويا يحترق بشكل متساوي.

اسم المنتج: بينك آبل بانش

وصف المنتج: لعشاق الفواكه، مصنوع من زيوت التفاح والشمام الممزوج بكرستالات السكر.

السعر: 50 ريال سعودي.

الاستلام : متاح التوصيل في نفس اليوم.

رمز المنتج : Q026393041.

التقييم: حاصل 3.3 من خمس نجوم.

السعة: 14.5 أونصة / 411 غرام.

للاستفادة من الخصم واتمام عملية الشراء يمكنكم زيارة صفحة المنتج من خلال الضغط هنا.

4 – شمعة بـ3 فتلات تيكي بيتش

احصل على شموع معطرة مصنوعة من مسك الفانيليا المحضر بدفئ، مع زهرة الأوركيد وجوز الهند المحمص مع أرقى الزيوت العطرية الطبيعية والفواحة، خلابة من عمق البستان مناسب للنساء، مصاحب معها غطاء مزخرف يطفئ اللهب بالإضافة إلى كود خصم باث اند بادي عند التسوق.

اسم المنتج: تيكي بيتش

وصف المنتج: فواحة، منعشة، خلابة، برائحة الأوركيد مع الفانيليا وجوز الهند والزيوت الطبيعية.

السعر: 50 ريال سعودي.

الاستلام : متاح التوصيل في نفس اليوم.

رمز المنتج : Q026393036.

التقييم: حاصل على خمس نجوم من خمس نجوم.

السعة: 14.5 أونصة / 411 غرام.

للاطلاع على المنتج اضغط هنا .

5- شمعة معطرة بـ3 فتلات دارك كيس

شمعة معطرة برائحة توت العليق الأسود والورد العنابي وحبوب الفانيلا الداكنة ممزوج بمسك البرقوق، زيوت معطرة عالية الجودة والتركيز، منعشة مصنوعة من الشمع النباتي، ذات فتيل لا يحترق، يمكن إشعالها أكثر من 45 ساعة.

اسم المنتج: دارك كيس.

وصف المنتج: رائحة التوت الأسود والعناب والفانيلا الداكنة قوية الرائحة ومسك البرقوق.

السعر: 60 ريال سعودي.

الاستلام : متاح التوصيل في نفس اليوم.

رمز المنتج : Q024319064.

التقييم: حاصل على 4.8 من خمس نجوم.

السعة: 14.5 أونصة / 411 غرام.

لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمنتج وإتمام تفاصيل الشراء يرجى زيارة الموقع من هنا،

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6- شمعة معطرة بفتلة واحدة وايت تي آند سيج

شموع معطرة مناسبة للأشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق والتفكير الزائد، فهي مصنوعة من رائحة أشجار الشاي الأبيض والبرغموت والمريمية، ذات رائحة لطيفة زيوت أساسية طبيعية وخالية من الرصاص، مناسب للرجال والنساء في المساء قبل النوم، هدية مناسب لشخص عزيز.

اسم المنتج: وايت تي آند سيج.

وصف المنتج: مناسب للاسترخاء، برائحة الشاي الأبيض والمرمية والزيوت الطبيعية للنساء والرجال.

السعر: 55 ريال سعودي.

الاستلام : متاح التوصيل في نفس اليوم.

رمز المنتج : Q026437383.

التقييم: حاصل على خمس نجوم من خمس نجوم.

السعة: 7 أونصة / 198 غرام.

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7- شمعة معطرة بـ3 فتلات بلاك تشيري ميرلو

يقدم باث أند بودي مجموعة متميزة من شموع معطرة، من ضمنها شمعة بلا تشيري ميرلو، تعطي احساس بالطبيعة الساحرة المميزة، مناسبة للنساء في أوقات الدراسة أو التفكير للاستمتاع بوقت هادئ، مصنوعة من زيت الكرز الأسود البري والعنب والتوت الأحمر والبرقوق، تضيف بهجة وروائح فواحه منعشة.

اسم المنتج: بلاك تشيري ميرلو.

وصف المنتج: يضيف جو مبهج، مناسب للنساء، برائحة التوت الأسود والأحمر والعنب والبرقوق،خالي من الرصاص.

السعر: 110 ريال سعودي.

عروض: اشتري قطعتين واحصل على الثالثة مجانًا.

الاستلام : متاح التوصيل في نفس اليوم.

رمز المنتج : Q026291251.

التقييم: حاصل 4.5 من خمس نجوم.

السعة :14.5 أونصة / 411 غرام.

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اخيرًا قدمنا لكم مجموعة مختارة ومميزة من الشموع المعطرة من باث أند بودي، بروائح وأفكار متعددة ومختلفة لتناسب وتلبي أذواق محبي الشموع، يُمكنكم الاختيار من بينهم تبعًا للرغبة الشخصية والاستفادة من كود خصم باث اند بادي عند الشراء.