أسواق التمور بجدة تُسجل حركة عرض نشطة تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك

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سجّلت أسواق التمور في مدينة جدة ومراكزها حركة عرض نشطة وإقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين، وذلك لشراء أجود أنواع التمور المختلفة، في حركة شرائية شهدتها أسواق ومحال بيع التمور.

وفي الوقت الذي يحرص بائعي التمور توافر كميات كبيرة منها بمختلف الأنواع التي تفد من المدن والمحافظات المصدرة للتمور باعتبار التمر أهم مكونات مائدة الإفطار للصوام، حيث تتنافس تلك المحال التجارية بتوفير جميع أنواعه منها: الخلاص والسكري والروثانة والبرحي والصقعي والصفري وغيرها.

وفي جولة لـ “واس” على أسواق التمور أوضح عدد من الباعة، أن أسعار بيع الكيلو من الصقعي تصل إلى 25 ريالاً، والصفاوي 20 ريالاً، والعجوة 70 ريالاً، فيما يأتي كرتون الرطب من 30- 45 ريالاً وخلاص الأحساء 60 ريالاً، وخلاص القصيم بـ 120 ريالاً، وتزيد الأسعار ارتفاعاً حسب الطلب تزامناً مع حلول الشهر الفضيل.

وأكد العديد من المتسوقين أن أكثر أنواع التمور طلباً سكري القصيم وروثانة المدينة المنورة، منوهين إلى أن أسعار التمور في ارتفاع بسب دخول شهر رمضان، ولأهميته حيث لا تنحصر في كونه مصدراً للقيمة الغذائية فقط بل لارتباطه بقيم وعادات وتقاليد اجتماعية متوارثة عبر الأجيال، وكذلك ارتباط المائدة الرمضانية بوجود التمر فيها اقتداء بالسنة النبوية الشريفة.