أسواق الجوف تشهد حراكاً اقتصادياً استعداداً لرمضان

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تشهد أسواق منطقة الجوف حراكاً اقتصادياً بإقبال كبير من المتسوقين خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان، لشراء مستلزمات استقبال شهر رمضان المبارك.

وكانت الأسواق استعدت منذ وقت مبكر بتوفير مستلزمات ومتطلبات شهر رمضان المبارك ، وسط متابعة ورقابة من فرع وزارة التجارة بالجوف لتوفر السلع الغذائية واستقرار أسعارها وتعدد أنواعها.

ووثقت كاميرا “واس” خلال جولتها على عدد من المتاجر التي توفر الأصناف بكميات كبيرة لتلبي احتياجات المتسوقين مما يسمح للمتسوق اختيار الصنف المناسب له .

وبين صاحب أحد المتاجر بأن هناك أصنافاً معينة أعتاد الأهالي على شرائها استعداداً لشهر رمضان ، نعمل على توفيرها منذ وقت مبكر من موردين مختلفين لتناسب ذائقة المتسوق ، وعرضها بمواقع مستقلة بالمتجر.

فيما أكد أحد المتسوقين أنه يحرص على زيارة عدد من المتاجر التي تعدد في أصناف معروضاتها من المواد الغذائية استعدادًا لهذا الشهر المبارك ، حيث تنعم بلادنا -ولله الحمد- بوفرة المنتجات التي تفي باحتياجات كل منزل.

و تعمل فرق وزارة التجارة في أوقات مختلفة على زيارة المتاجر والأسواق للتأكد من استقرار الأسعار وتوفر السلع.