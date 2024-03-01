أشجار المشمش المعمرة تشهد تفتح الأزهار في أعالي جبال الطائف الشاهقة

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كثيرة هي الخضروات والفواكه التي تجود بها أرض الطائف في عمق أوديتها أو في مرتفعاتها الصامدة؛ التي حولتها إلى جنة خضراء، حيث تشهد المحافظة تفتح أزهار هذه الفواكه ومنها المشمش; في موسم جميل وخلاب يلفت الأنظار، اكتست من خلاله الأشجار المعمرة باللون الأبيض، ليستمر تزهيرها حتى منتصف مطلع شهر مارس الحالي من كل عام.

وتشتهر محافظة الطائف بأجود أنواع الفواكه، لعل أبرزها وأشهرها المشمش والرمان والعنب والبخارى خصوصا بمركزي الشفا والهدا، بالإضافة إلى الحماط والخوخ والتوت والتين وغيرها؛ حيث إن للمشمش “كلمته” في كل موسم من بين الفواكه، إذ تصدر تربته الخصبة أجود الأنواع في موطنه الأصلي.

وتحتل الطائف أولى المراتب بالمملكة في إنتاج ثمرة المشمش؛ الذي يمتاز بمذاقه الحلو وحشوته شبه العسلية، ولونه المائل إلى البرتقالي المتداخل بالأحمر أو الأصفر، حيث يتوجه جزء كبير من ثماره للاستهلاك المحلي، وجزء آخر منه يتم نقله للمصانع الخاصة بالعصائر والمربى والمستهلك الخارجي أو الزائر للمحافظة.

وتحتضن منطقتا الشفا الجبليتان هذه الأيام “تظاهرة واستعدادات أولية للإنتاج الزراعي” لثمار المشمش وغيرها من الثمرات، حيث إن التظاهرة يقوم عليها مزارعو الطائف، لعرض وتسويق أجود أنواع الفواكه التي تنتجها مدينتهم.

وحول موسم إزهار أشجار المشمش والمراحل التي تمر بها الشجرة قبل الإثمار، تحدث لوكالة الأنباء السعودية “واس” حماد النمري من أهالي حمى النمور قائلا:”تبدأ أشجار المشمش موسم السكون وتساقط الأوراق مطلع شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ مرحلة الإزهار بداية شهر فبراير حتى بداية شهر مارس من كل عام، وتبدأ ثمار المشمش بالنضج منتصف شهر أبريل، ويستمر حصاد محصول المشمش لمدة شهر إلى شهر ونصف ، وفي هذا التوقيت يرتفع الجهد لدى الزارعين ببيع محصولهم من ثمار المشمش من خلال عرضه للسياح الزائرين، أو من خلال بيعه في الأسواق المجاورة قبل فساده أو تلفه؛ مضيفًا أن أشجار المشمش تحتاج إلى عناية خاصة لتجود بثمارها، حيث يقوم المزارعون مع انتهاء موسم حصاد ثمار المشمش، وعند منتصف شهر يونيو من كل عام بتسميد أشجار المشمش التسميد الأولي لتعويض الأشجار بالعناصر الغذائية التي فقدتها أثناء فترة نضج وجني المحصول، ثم يتم عمل التسميد التالي لها عند منتصف شهر نوفمبر، وقبل موسم سكون الأشجار وتساقط الأوراق يتم تسميد الأشجار التسميد الأخير عند بدء تفتح الزهور بداية شهر فبراير ويستمر التسميد بنسب بسيطة حتى بداية شهر أبريل من كل عام ويستخدم المزارعون السماد المحلي لتسميد أشجار المشمش، موضحًا أن المزارعين يحرصون على عدم استخدام الأسمدة الكيماوية أو المبيدات الحشرية الكيماوية للمحافظة على نمو الأشجار طبيعياً، وكذلك مقاومتها للآفات الزراعية بشكل طبيعي.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” تزهير أشجار المشمش التي تعد من أشجار الفاكهة المعمرة في محافظة الطائف وخاصة بالمرتفعات الجبلية الشاهقةَ، وهو المكان الملائم لنموها، حيث المناخ البارد شتاءً، والمعتدل صيفًا، يمنح أشجار المشمش نموًا وتكيفًا متكاملًا يتيح للمزارعين فرصة لتسويق ثمارها بشكل تجاري، مما يشكل دخلًا مناسبًا لهم نظرًا لكثرة الإقبال عليه.