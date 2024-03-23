أشجار فاكهة الطائف.. باقات أنيقة محملة بالزهور الوردية في ليالي شهر رمضان

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تقدم أشجار فاكهة المشمش والخوخ والبرقوق؛ باقات من الزهور الساحرة للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، ما جعل منها محل إقبال كبير من الزوّار من داخل المحافظة وخارجها للاستمتاع بموسم الازدهار واندماجه مع الطبيعة في بيئته البكر المتفردة، التي تمتاز بكونها الألطف مناخًا وجوًا على المستويين المحلي والعالمي.

وتشارك أشجار الطائف خلال شهر رمضان الصائمين من الزوار والسائحين؛ بمراحل وفترات التزهير لتشكُّل لهم مشاهدات تحمّل لوحات سياحية أنيقة وسط المناظر الخلابة المحيطة بها؛ وتفردها بالمقومات المُحاطة بها من جبال عالية وأودية غناء، حتى أضحى موسم التزهير أحد أروع وأهم المزارات السياحية ورافدًا يحرص فيه الزوار على الحضور والتوثيق لما يمتاز به الموسم من طابع جبلي تلامس فيه المشاعر الشواهد الأثرية التي تدل على عراقة التاريخ الأصيل للطائف وبساتينها الممتدة بطول الوادي والجبل.

وتنتشر في قرى الطائف والمراكز التابعة لها الكائنة على سفح جبل غزوان العريق روعة الإطلالات المصاحبة للمزارع ومدرجاتها المتنوعة بمحصولها المتوارث من الآباء والأجداد، والمحتضنة لأشجار الفاكهة متفتحة الأزهار مثل المشمش والبرقوق والتوت والخوخ والزمان بعد سباتها الشتوي الذي انقضى خلال فترة الشتاء.

وتشق أشجار الطائف خلال الفترة القادمة طريقها للصعود إلى قمة نضوجها لتصبح ثمارًا واعدة للاستثمار والبيع والشراء، وقدرة أخرى تمتلك جذبًا سياحيًا كونها منطقة مؤهلة؛ أولى أهلها اهتمامًا كبيرًا بالمحاصيل الزراعية التي تتميّز ولا تنمو إلا في الطائف دون سواها من المناطق الأخرى، وحين تفتح الأزهار تكتسي الحقول بحلة وردية تجذب إليها جموع السياح، حتى أصبحت هذه الحقول الحاملة بالمناظر الخلابة ورائحة النباتات العطرية الجميلة مقصدًا للزوار، حيث تتوزع بين هضاب السلاسل الجبلية والطبيعة البكر وروعة التضاريس الجغرافية.