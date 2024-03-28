أشرف صبحي يكشف كواليس أزمة حسام حسن ومحمد صلاح

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كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عما دار خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة، وتدخله لحل الأزمة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، ومحمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال صبحي، في تصريحات أدلى بها لمحطة (أون سبورت) الإذاعية المصرية، أمس: «كانت هناك العديد من الآراء الكثيرة في وسائل الإعلام بشأن مسألة الجهاز الفني للمنتخب وصلاح».

وأضاف: «لو كنا تركنا الأمر كان من الممكن أن يتسبب في حدوث فجوة، وبالتالي سيتحول الأمر إلى أزمة».

وتابع: «تدخلنا كان حاسماً بين جميع الأطراف لحل تلك المشكلة»، مؤكداً أن حسام حسن لم يعترض على إكمال محمد صلاح مرحلة شفائه بشكل كامل، «لا سيما أننا في معسكر إعدادي».

وأوضح أن «محمد صلاح أبلغني بعدم قدرته على حضور المعسكر المنصرم؛ بسبب تعرضه لارتشاح دموي في موضع الإصابة التي تعرض لها»، مشيراً إلى أن عودته ستتم بشكل تدريجي.

وأكد الوزير المصري أنه «تم تقدير الأمر من جانب الطرفين بشكل كامل»، معلناً أنه «قبل شهر يونيو المقبل سيكون صلاح مع منتخب مصر».

وغاب صلاح عن المعسكر الأول للمنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن، الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، بسبب استكمال اللاعب عملية تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيراً.

وشارك منتخب مصر خلال مباريات الأجندة الدولية الأخيرة في بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية، حيث حصل على المركز الثاني، عقب فوزه 1 / صفر على منتخب نيوزيلندا في الدور قبل النهائي يوم الجمعة الماضي، وخسارته 2 / 4 أمام نظيره الكرواتي، أول من أمس.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ضيفه منتخب بوركينا فاسو، قبل أن يحل ضيفاً على منتخب غينيا بيساو، في يونيو المقبل، بالجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويتربع منتخب مصر على قمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

واستهل منتخب مصر، الذي يسعى لبلوغ المونديال للمرة الرابعة، مشواره في التصفيات بالفوز 6 / صفر على ضيفه منتخب جيبوتي، قبل أن ينتصر 2 / صفر على مضيفه منتخب سيراليون في الجولة الثانية.