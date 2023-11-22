أضرار الأجهزة الإلكترونية على الأطفال

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سلطت هيئة الصحة العامة “وقاية” الضوء على الأضرار الصحية والسلوكية لاستخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية.

وكشفت الهيئة عن 7 أضرار صحية لاستخدام الأطفال لتلك الأجهزة، تتمثل في إجهاد العين والإصابة بالسمنة ومشاكل في العمود الفقري والشعور بآلام في الكتفين والرقبة والأرق واضطرابات النوم وضعف الانتباه والتركيز والصداع النصفي.

ورصدت الهيئة 5 أضرار سلوكية، تضمنت حدوث تشتت في الانتباه، وتأخر في مهارات التفكير واللغة والمهارات الاجتماعية، والعنف والسلوكيات العدوانية، والقلق والتوتر، والعزلة والانطواء.

ووجهت 5 نصائح لتجنب أضرار استخدام الأجهزة، أبرزها العمل على زيادة مستوى الأنشطة البدنية، وممارسة الأنشطة خارج المنزل، ومراعاة توافق المحتوى مع عمر الطفل، وتعزيز الحوار مع الطفل، وتحديد أوقات معينة خلال اليوم لاستخدام الأجهزة الإلكترونية.

وأوصت الهيئة بمنع استخدام الأجهزة للأطفال أقل من عامين والسماح بمدة لا تتجاوز الساعة الواحدة يوميا للأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات ومدة لا تتجاوز ساعتين للأطفال من 6 إلى 17 عاما.