“أطباء بلا حدود” تحذر من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة

المناطق_متابعات

حذرت منظمة “أطباء بلا حدود” من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، داعية إلى ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

وقالت اوتينز باترسون، منسقة عمليات الطوارئ في منظمة “أطباء بلا حدود” في تصريحات لها – حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية – ” إن الخدمات التي تتمكن المنظمة من تقديمها في قطاع غزة ليست سوى قطرة في محيط الاحتياجات هناك”.

وأضافت باترسون: ” أن نحو مليوني شخص بحاجة لرعاية صحية ومساعدات إنسانية وغذائية في غزة”، مشيرة إلى معاناة النساء الحوامل في القطاع.. وأن النساء الحوامل يلدن دون أدنى درجات الرعاية الطبية ويفتقدن المأوى والمياه.