أطباء يكشفون أسباب تنميل اليدين ليلاً

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كشف أطباء، عن أسباب تنميل اليدين في الليل، التي قد تكون غالباً بسبب وضعية نوم غير مريحة، كالنوم على وسادة غير مناسبة، كما أن النوم على أحد الجانبين، قد يتسبب في تنميل الذراع.

وأوضح الأطباء، أنه يمكن في بعض الأحيان أن يكون السبب مرضاً خطيراً مثل متلازمة العضلة الأخمعية، التي تقع حول العمود الفقري العنقي؛ وهي المسؤولة عن حركة الرأس، ويمكن أن تتشنج نتيجة تكرر حركة مفاجئة غير معتادة، أو وضعية جلوس، أو النظر باتجاه واحد خلال فترة طويلة.

واستناداً إلى ذلك يمكن أن تضغط هذه العضلة على الأعصاب والأوعية الدموية التي تمر عبر أليافها؛ ما يؤدي إلى الشعور بالألم في الرقبة نفسها وفي الذراع، ويصاحبه صداع عند البعض؛ لذلك يجب في حالات الألم الشديد تناول أدوية مسكنة وتدليك المنطقة.

أما السبب الآخر لتنميل اليدين فقد تكون “متلازمة النفق الرسغي”، والتي تقع في الرسغ، وتمر عبر الأوعية الدموية والأعصاب إلى الأصابع وعضلات مشط اليد، حيث يعاني منها عادة لاعبو التنس، والرياضيون، والمبرمجون.