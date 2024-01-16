أطعمة تُساعد على التحكم بـ”الكوليسترول”

يعاني البعض من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، والذي يترسب على جدران الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية أو الدماغية خاصةً خلال فصل الشتاء، لذلك ينصح باتباع نظام غذائي صحي لتجنب خطره.

وتوجد مجموعة من الأطعمة لها تأثير بارز في التحكم بالكوليسترول، منها البقوليات وتشمل الفول والبازلاء والعدس؛ حيث ينصح بتناولها بانتظام بدلاً من الحبوب المكررة واللحوم المصنعة لنمط حياة أكثر صحة للقلب.

ويسهم تناول المكسرات أيضاً مثل الجوز واللوز والكاجو والفول السوداني والفستق بانتظام على التحكم في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، إضافة إلى أنها مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة القلب.

ويدخل الأفوكادو في خفض الكوليسترول الضار كونه مصدراً غنياً بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، وكذلك تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل يعد مصدراً جيداً لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تسهل زيادة نسبة الكوليسترول الحميد وانخفاض الضار.

وينصح أيضاً بتناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير لتوفير الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية لصحة القلب، وتناول الفواكه مثل التفاح والفراولة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، وينضم إليها التوت بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.