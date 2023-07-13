أطعمة ومشروبات “مُبهجة” في لهيب الصيف

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مع اشتداد درجات الحرارة في فصل الصيف، تُشكل بعض الملابس والأطعمة والمشروبات مزيداً من البهجة ليزيد استهلاكها بشكل تلقائي.

وتتضمن قائمة الأطعمة والمشروبات التي ترسم البهجة وتشعر من يتناولها بالانتعاش، المياه بالليمون فهي تحافظ أيضاً على حيوية الجسم ودرجة حرارته وتحسن من كفاءة الجلد وتحميه من الأمراض الجلدية كالتشققات والأورام.

وتشمل القائمة أيضاً البطيخ والشمام والتين الشوكي التي تساهم في زيادة نسبة المياه بطريقة غير مباشرة مع ترطيب الجسم بشكل مستمر واحتوائها على الكثير من الفيتامينات.

ويُنصح أيضاً بتناول بعض الخضراوات والفواكه مثل الخيار والموز والرمان، بالإضافة إلى الحليب والزبادي والشاي الأخضر ومشروبات الأعشاب والسمسم كونها تحتوي على ألياف وفيتامينات.

ويزداد كذلك خلال فصل الصيف تناول الآيس كريم والمشروبات المثلجة والمشروبات الغازية لكن آراء المختصين تُحذر دائماً من كثرة تناولها، مع إمكانية تعويضها بتناول كمية فواكه تتراوح بين 1000 و1500 غرام باليوم.