أعراض سلالة كوفيد الجديدة المخادعة

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أشارت الأرقام الإحصائية الجديدة إلى أن سلالة كوفيد الجديدة “المخادعة”، JN.1، تمثل الآن ما يقرب من ثلثي الحالات الجديدة في بريطانيا، وانتشر JN.1، وهو فرع من “أوميكرون”، بسرعة في العديد من أنحاء العالم خلال الأسابيع الأخيرة.

انتشار كبير للسلالة الجديدة JN.1

وتوقع الخبراء أنه ربما تصل نسبة الإصابات إلى مستويات قياسية جديدة. وقال البروفيسور لورانس يونغ، عالم الفيروسات في جامعة وارويك: “يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من الأشخاص الذين يعانون من العدوى بفيروس JN.1 خلال الأسابيع المقبلة نتيجة لمزيد من الاختلاط بسبب الطقس البارد وعودة التلاميذ إلى المدرسة”.

وأضاف: “الخبر السار هو أن الأدلة المبكرة تشير إلى أن اللقاح المعزز المحدث سيوفر بعض الحماية من العدوى الشديدة للفيروس JN.1، لكن المشكلة هي أن معظم الناس لم يتلقوا هذه الجرعة المعززة ويعانون من ضعف المناعة”.

موعد ذروة موجة JN.1

وأوضح البروفيسور كريستينا باجيل من جامعة كوليدج لندن: “لسوء الحظ، من المحتمل أن موجة JN.1 هذه لم تبلغ ذروتها بعد وستبلغ ذروتها في منتصف يناير، إما في الأسبوع المقبل أو في الأسبوع الذي يليه، أنا متأكدة من أن هذه الموجة ستنافس أول موجتين من أوميكرون في عام 2022 وربما تتجاوزهما”.

على الرغم من أنه يُعتقد أن JN.1 أكثر عدوى من سلالات كوفيد الأخرى المنتشرة في المملكة المتحدة في الوقت الحالي، إلا أنه لا يوجد دليل على أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة.

فيروس مخادع

وحرصت منظمة الصحة العالمية على التأكيد على أن الخطر الذي تشكله السلالة منخفض حاليًّا.

وقال البروفيسور بيتر أوبنشو، من جامعة إمبريال كوليدج لندن، لـ”بي بي سي”: “أسمع عن أشخاص يعانون من نوبات سيئة من كوفيد، إنه فيروس مخادع بشكل مدهش”.

أحدث 7 أعراض يجب الانتباه إليها

فقدان حاسة التذوق والشم، التي كانت في السابق علامة مميزة للفيروس، تم الإبلاغ عنها فقط من قبل 2 إلى 3% من البريطانيين المصابين، وفقًا لتقرير كوفيد الشتوي الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) في المملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، فإن الحمى، وهي عرض نموذجي آخر للمتغيرات القديمة، لم يعانِ منها سوى 2% من الأشخاص.

ويشير علماء مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن القلق يمكن أن يكون أيضًا علامة على إصابة شخص ما بالمرض، على الرغم من أن الخبراء لا يعرفون السبب بالضبط.

أعراض السلالة المخادعة من JN.1

وتعد الأعراض الأكثر شيوعًا لمتغير JN.1 كانت سيلان الأنف، حيث أبلغ 31% من المرضى عن الأعراض، حسبما ذكر التقرير.

وفي الوقت نفسه، أفاد 23% من الأشخاص أنهم يعانون من السعال، و20% من الصداع.

وأفاد ما يقرب من 20% من الأشخاص المصابين بالمرض بالضعف والتعب، وأفاد 16% أنهم يعانون من آلام في العضلات، و13% يعانون من التهاب في الحلق.