أغراض أخرى.. هل مياه الأمطار صالحة للشرب؟

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يعتاد كثيرون على التقاط مياه الأمطار وشربها عند هطولها في فصل الشتاء، أو فتح أفواههم للسماء لتسقط القطرات بداخلها، كنوع من الفضول لمعرفة مذاقها.

قد يكون جمع مياه الأمطار واستخدامها طريقة رائعة للحفاظ على الموارد، يستخدم بعض الناس مياه الأمطار لري النباتات أو التنظيف أو الاستحمام أو الشرب.

ومع ذلك، من المهم الحفاظ على نظام مياه الأمطار بشكل صحيح وأن تكون جودة المياه مناسبة للاستخدام المقصود، وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

هل مياه الأمطار صالحة للشرب؟

في حين أن مياه الأمطار مفيدة للعديد من الاستخدامات، فإنها ليست نقية كما نعتقد، لذلك لا يمكن افتراض أنها آمنة للشرب.

ويمكن أن يغسل المطر أنواعًا مختلفة من الملوثات في المياه التي تجمعها، ما يجعلها حاملة للبكتيريا والطفيليات والفيروسات والمواد الكيميائية التي يمكن أن تصيب شاربها بالأمراض.

قد يختلف خطر الإصابة بالمرض من مياه الأمطار حسب الموقع ومدى تكرار هطولها، وكيفية جمع مياه الأمطار وتخزينها.

يمكن أن يؤدي الغبار والدخان وجزيئات الهواء إلى تلويث مياه الأمطار قبل أن تهبط على السطح، ما يؤكد أن مياه الأمطار تختلط بالهواء قبل سقوطها وتأخذ معها الملوثات العالقة به.

يشير موقع science notes إلى ضرورة تجنب مياه الأمطار التي جريت من النباتات أو المباني، لأنها تحتوي على مواد كيميائية سامة ومسببات الأمراض؛ التي قد تؤدي إلى الوفاة.

كيف نستفيد من مياه الأمطار؟

يمكن القضاء على أنواع معينة من البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات في مياه الأمطار عن طريق غلي الماء، لكن البعض الآخر قد يتطلب معالجة كيميائية قبل أن يصبح الماء آمنًا للشرب، وفقًا لموقع healthline.

للتخلص من الملوثات الكيميائية مثل المعادن الثقيلة، قد تحتاج أيضًا إلى استخدام نظام تنقية المياه، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يجب تصفية مياه الأمطار التي يتم جمعها لأغراض الشرب وتطهيرها واختبارها بانتظام.

إذا كنت غير قادر على تنفيذ هذه العمليات بشكل فعال، فمن المستحسن أن تستخدم مياه الأمطار المجمعة فقط لأغراض أخرى، مثل ري النباتات أو غسل الملابس أو الاستحمام.