أغرب ولادة على متن طائرة.. الأم لم تكن تعرف أنها حامل

المناطق_وكالات

شهدت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية أغرب حادثة ولادة، بعدما داهمت آلام الوضع فتاة شابة لم تكن تعرف أنها حامل أصلا.

وكانت الطائرة متجهة من الإكوادور إلى أمستردام، وكان على متنها طبيبان وممرضة من النمسا استطاعوا تقديم العون للأم الشابة.

وقال مستشفى سبارنس جاستويس الهولندي الذي عالج الراكبة عقب هبوط الطائرة، لوكالة الأنباء الهولندية “ايه ان بي”، إن المرأة عانت من آلام في بطنها وذهبت إلى المرحاض، قبل ساعات قليلة من هبوط الطائرة يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف المستشفى أن المرأة أنجبت طفلها على متن الطائرة بعد حدوث تقلصات قليلة، وأنها لم تكن تعلم بحملها. وبحسب المستشفى، أطلقت الأم على ابنها اسم “ماكسيميليان” تيمنا بأحد الأشخاص الذين قدموا لها العون.

وتم نقل الأم إلى المستشفى بعد هبوطها في مطار شيفول. والأم والابن على السواء في حالة جيدة، بحسب المستشفى، الذي رتب أيضا الأوراق اللازمة حتى تتمكن الأم وطفلها بين ذراعيها من مواصلة رحلتها إلى مدريد كما كان مخططا في الأصل.