أكاديمية الطاقة والمياه برابغ تحتفي بتخريج 325 خريجاً لسوق العمل

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احتفت أكاديمية الطاقة والمياه برابغ، أمس، بتخريج 325 خريجاً لسوق العمل، بحضور محافظ رابغ خالد بن مبيريك.

وأكد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس ثامر بن سعود الشرهان، أن الخريجين سيبدأون استلام وظائفهم الذي تم تأهيلهم عليها من تخصصات تقنية الطاقة المتجددة، وتقنية صيانة المعدات الكهربائية، وصيانة المعدات الميكانيكية في (شركة البحر الأحمر الدولية)، فيما تم توظيف تقنية تشغيل المحطات في (شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة)، معبرًا عن سعادته بثقة قطاعات الأعمال في مستوى التدريب والتأهيل التي تقدمها الأكاديمية.

وشهد الاحتفاء إعلان الهوية الجديدة للأكاديمية عقب اعتماد تحول المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء إلى (أكاديمية الطاقة والمياه)، إضافة الى تكريم الأكاديمية لحصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، والذي يجسد تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية وتحقيق التطوير النوعي للتدريب، وكذلك تكريم الشركات الراعية ذات العلاقة الإستراتيجية بالأكاديمية.

وفي نهاية الاحتفاء وقعت الأكاديمية اتفاقيات مع صندوق الموارد البشرية “هدف” ، وشركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة (JIGPC)، ومذكرة تفاهم مع محافظة رابغ.